معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان، از ثبت بیش از ۹ میلیون تخلف تردد سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان اردبیل خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل، منصور نجفقلی زاده در بازدید از سامانههای هوشمند محور اردبیل -مغان با بیان اینکه پایش ترددها از طریق سامانههای هوشمند جادهای انجام شده است، گفت: در نه ماهه گذشته ۹ میلیون و۶۱ هزار و۲۲۳ مورد تردد تخلف با سرعت غیرمجازدر محورهای استان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این میزان ۸ درصد از کل ترددهای استان را شامل میشود افزود: میانگین سرعت متوسط تردد در محورهای استان ۷۳ کیلومتر بر ساعت است که انتظار داریم رانندگان برای حفظ جان خود و سایر مترددین سرعت و سبقت مطمئنه را رعایت و به علائم راهور توجه کنند.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری استان اردبیل در ادامه به محورهای دارای بیشترین آمار ثبت تخلف سرعت اشاره کرد و گفت:بر اساس دادههای سامانههای ثبت تخلف، محورقرهآغاج – بران با ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ مورد تخلف و سهم ۳۲درصدی از تردد محور، بیشترین آمار ثبت تخلف سرعت را داشته است.
نجفقلی زاده ادامه داد: محور گرمی – بیلهسوار با ۲۴۴ هزار و ۹۴۰ مورد تخلف (۲۹ درصد) و محور جعفرآباد – بیلهسوار با ۲۷۹ هزار و ۳۰۵ مورد تخلف (۲۷ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی در نه ماهه گذشته ثبت ۷۵۲ هزار و ۵۸۳ تردد سبقت غیرمجاز را در محورهای مواصلاتی استان اردبیل یادآور شدو اظهار کرد:محور آستارا -اردبیل با ۱۶۲ هزار و ۵۲۰ تردد، محور اردبیل-سرچم با ۱۱۴هزار و۲۷ تردد و محور اسالم-خلخال با ۵۳ هزار و ۲۵۱ تردد بیشترین محورهای دارای سبقت غیرمجاز است.
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل در مدت یاد شده از ثبت ۲۳ میلیون و۸۷۷ هزار و۸۱۷ تردد تخلف فاصله طولی غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان اردبیل خبرداد و خاطرنشان کرد:در محور آستارا-اردبیل ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۴۱ تردد، محور اردبیل-آستارا ۲میلیون و۷۹۴ هزار و۴۴۷ تردد و محور اردبیل-نیر یک میلیون و۱۶۲ هزار و ۴۶۹ تردد ثبت شده است.