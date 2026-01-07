تصویب بسته حمایت دولت از تولیدکنندگان
سخنگوی دولت از تصویب اختصاص بسته حمایت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از تولیدکنندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در حیاط دولت به خبرنگاران گفت: این بسته برای تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی با ارائه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تأمین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک در وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: رئیس جمهور تأکید داشت که در گفتوگو با مردم، اجازه نمیدهیم که اعتراضات از طرف دیگران مصادره شود.
مهاجرانی تصریح کرد: بر همین اساس، رئیس جمهور بر لزوم گفتوگوی استانداران، فرمانداران و همه مسئولان و عوامل حاکمیتی در استانها با مردم تأکید کرد تا صدای آنان شنیده شود و مشکلاتی که بعضاً از گذشته وجود داشته است، برطرف شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: امروز در هیئت وزیران، گزارشهایی بهویژه از حوادثی که در استان ایلام و یک بیمارستان این استان روی داد، مطرح شد.
مهاجرانی گفت: در این زمینه بر این موضوع تأکید شد که بیمارستانها، آمبولانسها و بهطور کلی هر جا که با بیمار و حقوق بیماران مرتبط بوده، همواره مورد احترام است و باید امن باقی بماند؛ بدیهی است، هرگونه آسیب زدن یا تعرض به این عرصه در هر نوع اعتراض و اغتشاش، به معنای آسیب به سلامت مردم بوده و کاملاً غیر قابل قبول است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: درباره حادثه ایلام، بلافاصله پس از وقوع، رئیس جمهور دستور لازم را صادر کرد و وزیر بهداشت و درمان و وزیر کشور نیز دستورهای مشخص، مبنی بر بررسی حقوقی و قانونی موضوع، ابلاغ کردند. همچنین، نمایندهای از طرف وزیر کشور اعزام شده است که گزارشهای لازم را تهیه خواهد کرد.
مهاجرانی، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: بسته حمایتی دولت از صنایع و واحدهای تولیدی شامل ۷ بند و هدف اصلی آن، حمایت از واحدهای تولیدی درگیر در فرایند تولید است، بهویژه با توجه به انتقال یارانه کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده میکردند تا مشکلی در تأمین کالاها ایجاد نشود.