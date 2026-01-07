به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در حیاط دولت به خبرنگاران گفت: این بسته برای تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی با ارائه تسهیلات، کمک مالی به زنجیره تولید و تأمین از جمله اوراق گام، اعتبارات اسنادی و برات الکترونیک در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی انجام خواهد شد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: رئیس جمهور تأکید داشت که در گفت‌و‌گو با مردم، اجازه نمی‌دهیم که اعتراضات از طرف دیگران مصادره شود.