به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،همت زاده با بیان اینکه از ابتدای امسال ۲۰۰ باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای در شهرستان‌های این استان مورد بازدید و آزمون قرار گرفته تاکید کرد: به صاحبان باسکول‌های وسایل نقلیه چرخدار جاده‌ای غیر استاندارد، مهلت تعمیر و رفع نقص داده می‌شود و چنانچه در آزمون مجدد، این باسکول‌ها با استاندارد مطابقت داشتند گواهی تاییدیه صادر می‌شود، در غیر اینصورت بر اساس قوانین و مقررات، واحد‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی با بیان اینکه این اقدام برای صیانت از حقوق شهروندان اجرا می‌شود، افزود: باسکول‌ها در مراحل نصب شدن مورد آزمون اولیه قرار می‌گیرند، همچنین در طی استفاده مورد آزمون‌های سنواتی قرار گرفته و پس از انجام تعمیرات نیز مورد بازبینی و آزمون قرار می‌گیرند و در زمان استفاده از باسکول‌ها باید صحت عملکرد آنها مورد تایید قرار گرفته باشد.