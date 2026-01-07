فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی خبر داد: ماموران انتظامی هشترود در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی هدفمند به ۲ دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی افزود: ماموران در بازرسی از کامیون‌های توقیفی ۱۹۵ راس دام قاچاق از نوع گوسفند را که بدون هرگونه مدارک و مجوز قانونی بودند کشف کردند.

وی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۸۰ میلیارد ریال عنوان و اظهار کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو‌های توقیفی به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان از شهروندان خواست با هدف پیشگیری از سرقت ضمن توجه جدی به توصیه‌ها و هشدار‌های پلیسی، در صورت اطلاع از هرگونه سرقت یا تردد افراد مشکوک و ناشناس، مراتب را با شماره تلفن فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.