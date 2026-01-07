پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه گفت: مسائل داخلی ایران به هیچ کسی جز مردم ایران مربوط نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفتوگو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: ما شاهدیم که در تعامل میان دولت و مردم، اگر اعتراضها و نکاتی وجود دارد، حل و فصل میشود و من خیلی امیدوارم که انجام شود.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره روابط ایران و لبنان گفت: روابط ما با کل مجموعه لبنان و دولت این کشور از قدیم همواره برقرار بوده است و ما در پی گسترش این روابط هستیم، انگیزهها در طرف مقابل هم وجود دارد.
عراقچی از برنامه سفرش به بیروت خبر داد و افزود: در سفر به لبنان، هیئت اقتصادی هم مرا همراهی خواهند کرد.
وزیر امور خارجه درباره مذاکره با آمریکا هم تصریح کرد: به علت سیاستهای کاخ سفید، اکنون شرایط مناسبی برای مذاکره با آمریکا نیست.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده است، ما همیشه برای مذاکره بر اساس منافع و احترام متقابل، آمادگی داشتیم، اما در حال حاضر، در دولت این کشور، چنین رویکردی وجود ندارد.