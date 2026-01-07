به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محسن رئیسی در نشست خبری افزود: این رویداد ملی با شعار هرمزگان روایت سرزمین فرصت‌های دریامحور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هرمزگان هفتمین استانی است که محور رویداد ملی ایران جان خواهد بود، گفت: با توجه به سند زیست بوم که در یک سال گذشته طراحی شده است ظرفیت‌های ناشناخته هرمزگان در ۱۶۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی رسانه ملی به مردم معرفی می‌شود.

وی افزود: در معاونت سیمای مرکز خلیج فارس بیش از ۳۰۰ اثر تصویری و بیش از ۱۵۰ مستند برای پخش در رسانه ملی تولید شده است.

قائم مقام صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز در این نشست گفت: بیش از ۲۲۰ گزارش خبری و تولیدی، مستند خبری، میان برنامه و گفت و گوی خبری برای پخش در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی تولید شد.

علی عیسوی افزود: این گزارش‌ها با توجه به سند زیست بوم و با توجه به ظرفیت‌های آیینی، فرهنگی، زیست همدلانه، اقتصاد دریاپایه، جاذبه‌های گردشگری، ظرفیت‌های کشاورزی، آبزی پروری و صنایع تبدیلی و پیگیری مطالبات تهیه شده است.

فاطمه تختی نژاد معاون صدای صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز گفت: با توجه برگزاری رویداد ملی ایران جان ۵۰۰ محتوای رادیویی در ۲۸ موضوع برای پخش در ۴۴ شبکه ملی و استانی تهیه شد.

بیشتر بخوانید: ارتباط رسانه‌ای صداوسیمای خلیج فارس و رسانه کراسنودار روسیه

صادق عسکری معاون فضای مجازی صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز با اشاره به تولید ۲۰۱ محتوا برای پخش در رویداد ملی ایران جان گفت: از ۲۷ دی و همزمان با آغاز رویداد ملی ایران جان تلویزیون اینترنتی به نام شبکه تعاملی مکران با هدف پخش محتوا‌های رسانه‌ای خبرگزاری‌ها و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای راه اندازی می‌شود.