مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح نظارت و کنترل از ۶۲۱ جایگاه عرضه سوخت مایع در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده گفت: برای تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران، صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی، از نازلهای سوخت موجود در ۶۲۱ جایگاه عرضه سوخت، بازرسی به عمل آمده است.
وی افزود: برای نظارت بر صحت عملکرد نازلهای سوخت مایع، مطابق قوانین و دستور العملهای سازمان ملی استاندارد ایران در انجام بازدیدهای مشترک با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، از جایگاههای سوخت مایع در استان بازدید و نازلهای سوخت مورد آزمون قرار گرفتند.
سینوش همت زاده خاطر نشان کرد: در صورتی که شهروندان مغایرتی در صحت عملکرد نازل جایگاههای مشاهده کردند، از طریق سامانه ۱۵۱۷ موضوع را به این اداره کل اطلاع دهند تا کارشناسان استاندارد در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان موضوع را پیگیری کنند.