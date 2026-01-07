

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در دیدار با دکتر محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور بر لزوم گسترش همکاری‌های ساختاریافته میان این دانشگاه و بخش‌های صنعتی استان تأکید ویژه‌ای داشت.

در این نشست که با حضور معاون منابع انسانی استانداری، رئیس واحد استانی آذربایجان شرقی و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، محور اصلی گفت‌و‌گو‌ها تقویت ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های صنعتی بود.

علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور به استقرار اغلب مراکز آموزشی این دانشگاه در داخل یا جوار واحد‌های تولیدی و کارخانجات اشاره کرد و آن را زمینه‌ساز تعامل پویا و عملیاتی میان دانش، مهارت و کار دانست.

سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به نقش تعیین‌کننده دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در پاسخگویی به نیاز‌های واقعی بازار کار، خاطرنشان کرد: این دانشگاه، مرکز انتقال دانش و مهارت بوده باید به‌عنوان کارخانه‌های هوشمند تربیت نیروی انسانی، در کنار صنعت، همراهی و همگامی مؤثر داشته باشند. استاندار آذربایجان شرقی در خاتمه، ضمن تأکید بر تعهّد جدی استانداری برای تسهیل همکاری‌های مشترک، قول حمایت همه‌جانبه اجرایی، زیرساختی و سیاستی برای گسترش این هم‌افزایی داد و آن را یکی از اولویت‌های برنامه‌های توسعه استانی در حوزه آموزش عالی اعلام کرد.

گفتنی است این گام ، در حالی برداشته می‌شود که آذربایجان شرقی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تحقق مدل آموزش مبتنی بر تقاضای صنعت برخوردار است؛ مدلی که می‌تواند راهگشای چالش‌های اشتغال‌زایی و کاهش شکاف میان دانشگاه و صنعت باشد.