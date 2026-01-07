معاون بازرسی و نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای سازمان حمایت گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو باید مجوز‌های لازم را از وزارت صمت دریافت نموده و ضوابط قیمت گذاری مصوب را نیز رعایت نمایند، اما نحوه عرضه به واردکننده‌ها سپرده شد.

احمد شانیان در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر در نحوه تامین ارز واردکنندگان و سایر عوامل بازار و همچنین افزایش تعداد واردکنندگان و تنوع محصولات وارداتی و در راستای تسهیل و تسریع واردات خودرو و جلوگیری از صف‌های ایجاد شده جهت عرضه و اخذ قیمت، بر اساس هماهنگی به عمل آمده سازوکار عرضه خودرو‌های وارداتی بر همان مبنای دستورالعمل شورای رقابت به شرکت‌های واردکننده سپرده شد.

وی گفت: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های ذیربط به قوت خود باقی است و سازمان حمایت ضمن نظارت مستمر بر قیمت‌ها بر نحوه عرضه نیز نظارت خواهد داشت، همچنین هشدار‌ها و تذکرات لازم به شرکت‌های واردکننده ابلاغ شده است تا ضوابط و چارچوب‌های قانونی به طور کامل رعایت شود.

شانیان افزود: نظارت پسینی سازمان حمایت در چارچوب مقررات بر عملکرد واردکنندگان خودرو ادامه داشته و همه اقدامات لازم برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت در بازار انجام خواهد شد.