\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06a9\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u062a\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0686\u06a9\u060c \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0637\u0647\u0631\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062a\u062e\u0635\u0635\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a\u06af\u06cc \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f\n\u00a0\n\u0636\u0645\u0646 \u0622\u0631\u0632\u0648\u06cc \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u06cc \u0648\u0642\u0641\u0647 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0648 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u06f1\u06f1\u06f5 \u062f\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0648 \u0645\u0624\u062b\u0631 \u0628\u0647 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f .\n\u00a0\n\n\n