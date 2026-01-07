پخش زنده
رئیس دانشگاه پیام نور گفت: افتتاح نیروگاه خورشیدی؛ گامی مؤثر در تولید انرژیهای پاک، کاهش هزینهها و تحقق آیندهای پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدهادی امین ناجی، در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی سازمان مرکزی دانشگاه، با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در اجرای این پروژه، بر ضرورت حرکت اجتنابناپذیر دانشگاهها به سوی تولید انرژیهای پاک و مدیریت هزینههای مصرف تأکید کرد.
امین ناجی با اشاره به نقش مؤثر همکاران و دستاندرکاران این پروژه اظهار داشت: بر خود لازم میدانم از تمامی دوستان، همکاران و عزیزانی که در مراحل مختلف این طرح، از بخش مطالعاتی و آمادهسازی تا اجرا و در نهایت بهرهبرداری، تلاش و زحمت کشیدند، صمیمانه قدردانی کنم.
رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه این نیروگاه سومین پروژه دانشگاه در حوزه انرژی خورشیدی به شمار میرود، افزود: نیروگاههای پیشین، با کمک خیرین و بهویژه در استان فارس در حال اجرا و بهرهبرداری است و بایستی این مسیر را با جدیت ادامه دهیم؛ چراکه هزینههای تولید و مصرف انرژی بهطور چشمگیری افزایش یافته و بخش قابل توجهی از درآمد دانشگاه را به خود اختصاص میدهد.
امین ناجی تصریح کرد: از همین امروز الزامیست به فکر گامهای بعدی باشیم. با وجود همه تنگناها و محدودیتها، تردیدی نیست که بایستی حداقل راهاندازی ۱۰۰ کیلووات ظرفیت جدید در سازمان مرکزی را در دستور کار قرار داده و بهصورت جدی پیگیری کنیم.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی خاطرنشان کرد: امیدواریم طرحی که از سوی وزیر و با پیگیری رئیسجمهور در دست اقدام است، با مشارکت وزارت نیرو و دانشگاهها به مرحله اجرا برسد تا با مدل مشارکت ۸۰ درصدی وزارت نیرو و ۲۰ درصدی دانشگاهها، امکان بهرهمندی سایر مراکز دانشگاهی کشور از این برنامه فراهم شود.
رئیس دانشگاه پیام نور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این مسیر، تأکید کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده دانشگاهها و کشور است و دانشگاه پیام نور با نگاه مسئولانه و آیندهنگر، این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.