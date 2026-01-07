پخش زنده
از امروز هفدهم دی، روند تدریجی افزایش دمای هوا به ویژه دمای روزانه تا روزهای آتی تداوم مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی، کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بدین شرح است: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی وضع هوا بیانگر تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما تا صبح جمعه است که میتواند سبب تداوم افزایش ظرفیت انباشت آلایندههای جوی در استان شود.
از این رو، هشدار آلودگی هوا سطح نارنجی شماره ۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در برخی از ساعات در اراک و سایر مناطق صنعتی استان تا امروز و هشدار زرد آلودگی هوا تا فردا اعتبار دارد.
بررسیها نشان دهنده روند تدریجی افزایش دمای هوا به ویژه دمای روزانه در روزهای آتی تداوم داشته و از اواخر وقت جمعه نیز، با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش برف و باران را از بامداد روز شنبه در برخی از نقاط استان شاهد خواهیم بود.