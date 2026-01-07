پخش زنده
مجموعه تلویزیونی علمی–تخیلی «عامل ناشناخته» از شبکه تماشا روانه آنتن میشود و همزمان، شبکه نمایش نیز در ادامه جدول پخش سینمایی خود، فیلم سینمایی «حلقه» را در قالب چهارشنبهشبهای وحشت روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه علمی ـ تخیلی «عامل ناشناخته» که با داستانهایی جذاب و غیرواقعی ولی بر پایه مستندات واقعی ساخته شده، از امشب ۱۷ دی ماه ساعت ۲۱ از این شبکه پخش میشود.
این مجموعه علمی ـ تخیلی با حال و هوای هیجانانگیز و ماجراجویانهاش، مخاطبان زیادی را در سراسر جهان به خود جذب کرده است.
عامل ناشناخته از قالب داستانهای خیالی و غیرواقعی فاصله گرفته و سعی کرده بر اساس رویدادهای واقعی و مستند، روایتهای جذابی بسازد.
مجموعه «عامل ناشناخته» هر شب ساعت ۲۱ پخش و بازپخش آن نیز در ساعتهای ۵ و ۱۲ روز بعد از شبکه تماشا پخش خواهد شد.
فیلم «حلقه»
شبکه نمایش در ادامه پخش آثار شاخص گونه وحشت، فیلم سینمایی «حلقه» ساخته گور وربینسکی را در چهارشنبهشبهای وحشت روی آنتن میبرد.
«حلقه» که فیلمنامه این فیلم را نیز ایرن کروگر به نگارش درآورده، چهارشنبه ۱۷ دی ماه ساعت ۲۳ روانه آنتن میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ریچل کلر یک روزنامه نگار است که در مورد نوار ویدئویی مرموز تحقیق میکند که احتمالا باعث مرگ چهار نوجوان، از جمله خواهرزاده خودش، شده است.
شایعاتی در مورد این نوار ویدئو وجود دارد: هر کس که آن را تماشا کند، بعد از هفت روز میمیرد. اگر این شایعات درست باشد، اکنون ریچل باید راهی برای نجات جان پسرش و همینطور خودش پیدا کند.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان نائومی واتس، مارتین هندرسون، برایان کاکس، دیوید دورفمن، جین الکساندر، لیندسی فراست و گور وربینسکی را نام برد.
علاقمندان به فیلمهای وحشت میتوانند «حلقه» را ساعت ۲۳ از شبکه نمایش تماشا کنند و پنج شنبه ۱۸ دی ماه در ساعتهای ۷ و ۱۵ باز پخش آن را ببینند.