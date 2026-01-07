عضو هیئت‌ مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از گسترش تفویض اختیار به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خبر داد و گفت: تمرکززدایی در اجرای طرح های مشارکتی، روند تصمیم‌گیری و بهره‌برداری از طرح‌های مسکن را تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دوره آموزشی مهارت‌های مذاکره در قراردادهای ساختمانی و عمرانی با رویکرد تقویت نقش استان‌ها در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

محمدمهدی بلوردی، عضو هیئت مدیره این سازمان، در این دوره بر ضرورت استمرار گفت‌وگو و تبادل تجربه میان ستاد و استان‌ها تأکید کرد.

وی طرح مسائل اجرایی از سوی مدیران استانی را مؤثر در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری دانست.

بلوردی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماده ۱۰ پروژه‌های مشارکتی گفت: اختیارات مدیران استانی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

به گفته وی، اجرای پروژه‌ها تا سقف ۲۰۰ واحد به استان‌ها تفویض شده است.

عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، پروژه‌های متوسط‌مقیاس را از نظر زمان اجرا و مدیریت، کارآمدتر از طرح‌های بزرگ دانست.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد پروژه‌های ۲۰۰ واحدی در مدت کوتاه‌تری به بهره‌برداری می‌رسند.

این پروژه‌ها در قالب تعاونی‌ها، انبوه‌سازان منتخب و مسکن استیجاری اجرا می‌شود.

بلوردی افزایش استفاده از مدیر طرح را از اولویت‌های سازمان عنوان کرد.

وی تعیین تکلیف پروژه‌های سنواتی و مشارکتی باقی‌مانده در استان‌ها را از برنامه‌های جدی سازمان برشمرد.