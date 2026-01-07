راهپیمایی و تجمع مردم ولایتمدار شهرستان فریدونشهر در محکومیت اغتشاشات اخیر و لبیک به رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مردم شهرستان فریدونشهر در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی و اعلام اتحاد در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی راهپیمایی کردند.

حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه فریدونشهر در پایان این راهپیمایی گفت: اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی و معیشتی حق هر شهروند ایرانی است، اما باید مراقب باشیم آب به آسیاب دشمن نریزیم.

وی با اشاره به تهدیدات آمریکا در حمایت از اغتشاش گران افزود: صف معترضان از اغتشاش گران جداست و ما از نیرو‌های انتظامی و امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهیم در برخورد با اخلال گران امنیت مردم و مزدوران آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ گونه مماشاتی نداشته باشند.