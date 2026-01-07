رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور از آغاز فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر خبر داد و اعلام کرد: ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های شهر به مدت هفت روز و فقط به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار در نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با تأکید بر الکترونیکی بودن ثبت‌نام افزود: داوطلبان باید در بازه زمانی تعیین‌شده با مراجعه به سامانه مربوط، برگه های ثبت‌نام را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند و از موکول کردن ثبت‌نام به روز‌های پایانی خودداری نمایند، زیرا با توجه به گستردگی فرآیند، تعداد داوطلبان قابل توجه خواهد بود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها ادامه داد: هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام، فعالیت هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در سطح شهرستان‌ها و به‌صورت ملی آغاز می‌شود و بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جوکار همچنین درباره ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا گفت: ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های روستا از ۲۴ بهمن‌ماه به مدت یک هفته و با همان سازوکار الکترونیکی انجام می‌شود و پس از آن، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: تمام بستر‌ها و سازوکار‌های لازم را وزارت کشور و هیئت‌های نظارت استانی، شهرستانی و بخشی فراهم کرده اند و هیئت‌های نظارت بخش نیز تا پایان ماه تشکیل خواهند شد تا روند انتخابات مطابق جدول زمان‌بندی پیش برود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: با حضور داوطلبان واجد شرایط، متخصص و متعهد، شاهد مشارکت گسترده مردم و شکل‌گیری فضای پرشور انتخاباتی در انتخابات شورا‌ها در ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ باشیم.