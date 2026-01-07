محمدجعفر محمدزاده در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به نام و لقب خواجوی کرمانی گفت: کمال‌الدین ابوالعطا محمود، مشهور به خواجوی کرمانی، متولد سال ۶۸۹ هجری قمری و از شاعران سرشناس ادب فارسی است که لقب او "نخل‌بندِ شعراست"؛ لقبی که به‌سبب فراوانی آرایه‌های ادبی، تزیینات لفظی و زیبایی‌های هنری در شعرش به او داده‌اند.

او افزود: خواجو هر جا تصویری زیبا یا مضمونی درخشان از شاعران پیش از خود می‌یافت، آن را با مهارت تضمین و بازآفرینی می‌کرد و همین امر، قدرت هنری و ذوق بالای او را نشان می‌دهد.

این پژوهشگر ادبیات فارسی با اشاره به زادگاه خواجو گفت: خواجو زاده کرمان است، هرچند امروز در شیراز مدفون است.

محمدزاده ادامه داد: از خلال اشعار خواجو می‌توان به سطح بالای دانش و هنر او پی برد. او با نقاشی آشنا بوده یا دست‌کم علاقه‌ای جدی به آن داشته است. افزون بر این، به علوم متداول زمان خود از جمله ادبیات عرب و فارسی، تفسیر قرآن، هیئت و نجوم تسلط داشته و با سنت‌های ادبی پیشینیان کاملاً آشنا بوده است.

به گفته او، خواجوی کرمانی شاعری اهل سفر و دیدار بود. سفر به یزد، اصفهان، بغداد، تبریز، سلطانیه، نهاوند، سیرجان، بندرعباس، کازرون و شیراز، بخشی از زندگی و تجربه زیسته اوست. خواجو در این سفرها با بزرگان، خاندان‌ها و چهره‌های فرهنگی دیدار داشت و بازتاب این ارتباط‌ها را در شعر خود ثبت کرده است.

محمدزاده دوره زندگی خواجو را از نظر ادبی، دوره‌ای پربار توصیف کرد و گفت: او هم‌عصر شاعرانی چون اوحدی مراغه‌ای، ابن یمین، عبید زاکانی و سلمان ساوجی است و مهم‌تر از همه، با حافظ هم‌زمان بوده و با او دیدار و مراوده داشته است. تأثیر خواجو بر غزل‌های حافظ کاملاً آشکار است.

او درباره ویژگی‌های شعری خواجو گفت: خواجو در همه قالب‌های شعری طبع‌آزمایی کرده؛ از غزل و قصیده و رباعی گرفته تا مسمط، ترجیع و ترکیب‌بند. اما در غزل، حقیقتاً جایگاهی ممتاز دارد و غزل‌های او در ردیف ناب‌ترین نمونه‌های شعر فارسی است.

این پژوهشگر افزود: خواجو با ابداع مضامین تازه، تضمین آگاهانه از اشعار گذشتگان، منظومه‌سازی و اظهار نظر درباره تاریخ، فرهنگ ایران و مشایخ صوفیه، نقش مهمی در جریان شعر پس از خود ایفا کرده است. در قصاید، به خاقانی نظر دارد؛ در عرفان شعری، به سنایی نزدیک می‌شود؛ در داستان‌پردازی، از نظامی گنجوی تأثیر می‌گیرد و در صنایع ادبی، استادی تمام‌عیار است.

محمدزاده در پایان به آثار خواجو اشاره کرد و گفت: آثار او را می‌توان در سه دسته جای داد: دیوان اشعار که غزل‌ها در اوج آن قرار دارند؛ خمسه خواجو شامل همای و همایون، گل و نوروز، روضه‌الانوار، کمال‌نامه و گوهرنامه؛ و آثار منثور چون شمع و شمشیر، شمس و صحاب و رساله سراجی.

او تأکید کرد: خواجوی کرمانی امروز به‌عنوان شاعری بزرگ، در شیراز و در جوار حافظ و سعدی آرمیده است؛ شاعری که تأثیر عمیقش بر تداوم سنت شعر فارسی، نباید از نظرها دور بماند.

هفدهم دی در گاهشمار ایران، زادروز خواجوی کرمانی است.