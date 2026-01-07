به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل داور بستام اظهار کرد: همچنین ۱۱۶ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاه‌های غیرمجاز در حوضه آبریز ارس استان نصب و در همین بازه زمانی ۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری تعدیل شد.

وی با اشاره به تاثیر اقدامات حفاظتی و صیانتی بر روی کنترل و بهبود مصارف آب زیرزمینی بیان کرد: با اقدامات صورت گرفته بیش از ۶۰۰ هزار مترمکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه‌جویی شده است.

بستام اظهار کرد: بیش از پنج هزار چاه دارای پروانه بهره‌برداری در حوضه آبریز ارس محدوده استان اردبیل وجود دارد که سه هزار و ۷۰۰ حلقه از آنها در بخش کشاورزی و بقیه در بخش‌های آشامیدنی، صنعت، خدمات و بهداشت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل همچنین با تاکید بر نقش پررنگ نیروهای گشت و بازرسی در حفاظت و صیانت از منابع آب بیان کرد: ۱۴ تیم گشت و بازرسی از منابع آب در حوضه آبریز ارس در محدوده استان اردبیل فعالیت دارند.