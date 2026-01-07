تیم‌های طناب کشی بانوان کارگری شرکت منطقه یک انتقال گاز ایران به عنوان نماینده استان خوزستان به رقابت‌های کشوری که به میزبانی استان کرمان برگزار خواهند شد، اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات طناب کشی بانوان قهرمانی کارگران کشور از ۱۸ تا ۱۹ به میزبانی استان کرمان برگزار می‌شود که استان خوزستان با حضور سه تیم در این دوره از مسابقات شرکت خواهد کرد.

تیم‌های استان خوزستان مشکل از ورزشکارانی ازجمله؛ سیده زهره موسوی نسب، صدیقه براهوئی، نسرین دهیان نژاد، شیدا جعفری زاده، راضیه آسوده، مرضیه افشار، معصومه صالحی، الهام جلالی نژاد، سمیه موسایی پور، راضیه چکی نژادیان، سمیه کردی، مریم عباس پور، معصومه یوسفیانی، فروزان دیاله، فرشته زرگانی، شریفه زیدانی پور، نگار علاء الدینی، نادیا شریفی، به سرمربیگری و سرپرستی فرانک نجف پور شهنی اعزام خواهند شد.

تیم‌های طناب کشی بانوان استان خوزستان در دوره قبلی که به میزبانی استان مرکزی برگزار شد موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم مسابقات شدند و باتوجه به آمادگی و تمرینات خیلی خوبی که این تیم‌های انجام دادند در این دوره از مسابقات موفق به تکرار مقام‌ها خواهند شد.