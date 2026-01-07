به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید شریف موسوی مدیرکل شیلات خوزستان گفت: سطح زیرکشت مزارع پرورش ماهی خوزستان در سال جاری به ۱۵ هزار و ۴۶۴ هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

او افزود: تعداد مزارع فعال از ۸۴۱ مزرعه در سال گذشته به ۹۲۶ مزرعه در سال جاری افزایش یافته است.

موسوی با بیان اینکه استان خوزستان، جایگاه دوم تولیدات آبزی‌پروری را دارد، افزود: مجموع تولیدات آبزی‌پروری استان خوزستان در سال گذشته ۹۶ هزار و ۴۲۰ تن بوده که از این میزان سهم عمده تولیدات با ۷۵ هزار و ۱۲۰ تن به تولید ماهیان گرمابی اختصاص داشته است.

مدیرکل شیلات خوزستان ادامه داد: ۳۳۶ استخر دو منظوره و متراکم در سطح استان فعالیت می‌کنند که تاکنون ۱۲۰۵ تن تولید داشته و زمینه اشتغال ۱۲۵ نفر به صورت مستقیم و ۲۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده‌اند.

او با اشاره به تقویت زیرساخت‌های آبزی‌پروری گفت: این اقدامات شامل توسعه مزارع پرورش ماهی، بهبود سامانه‌های تامین آب و تجهیز استخر‌ها به فناوری‌های نوین پرورشی است که نقش موثری در افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات آبزی‌پروری استان داشته است.