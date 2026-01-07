





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این برگزیدگان در بخش های «مستندنگاری» ،«داستان بلند و رمان » ، « داستان کوتاه»و کتاب اولی های داستان کوتاه و بلند و بخش ماه مجلس معرفی شدند .

دبیرخانه جایزه ادبی جلال آل‌احمد، برگزیدگان نهایی بخش‌های مختلف هجدهمین دوره این جایزه را اعلام کرد.

اسامی این برگزیدگان به تفکیک بخش‌ها به شرح زیر است:



بخش ماه مجلس : داستان قربان زرپران ، نوشته امیرحسین روح نیا - رتبه اول

رتبه دوم به صورت مشترک به داستان زمین ، نوشته سارا شجاعی از یاسوج و حرمت نوشته زینب محمد قلی زاده از ارومیه اهدا شد .



بخش ویرایش کتاب هم به مهدی فروتن ویراستار کتاب ژنرال اهدا شد .

برگزیده بخش مستندنگاری:

کتاب قاسم به روایت مرتضی سرهنگی ، از مرتضی سرهنگی

برگزیده بخش داستان بلند و رمان:

رمان لمس ، نوشته محمدرضا کاتب ، رمان برگزیده



برگزیده داستان بلند و رمان (کتاب اولی‌ها):

رمان ژنرال ، نوشته زهرا گودرزی ، رمان شایسته تقدیر



برگزیده داستان کوتاه:

من ابن بطوطه هستم ، نوشته خسرو عباسی خودلان

برگزیده داستان کوتاه (کتاب اولی‌ها):

گاهی به قبرها هم نگاه کن - عباس عظیمی

برگزیده نقد ادبی :

هیئت داوران بخش نقد ادبی هجدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد، ضمن قدردانی از همه پژوهشگرانی که آثارشان در این دوره مورد بررسی قرار گرفت، به اتفاق نظر رسیده‌اند که از میان آثار رسیده به دبیرخانه، هیچ اثری حائز امتیاز لازم برای کسب رتبه و شایستگی نامزدی و کسب رتبه برتر شناخته نشد.

قدردانی از نویسندگان دوره های قبلی جایزه جلال از جمله بخش های این مراسم بود .

«جایزه جلال آل احمد» از سال 1387 کلید خورد .

این جایزه برای پاسداشت بهترین کتابهای منتشر شده در حوزه ادبیات داستانی برگزار می شود و به عنوان معتبرترین جایزه در این حوزه شناخته می شود .





