عضو هیئت‌ مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید با تأکید بر لزوم اصلاح شیوه‌های مدیریت املاک و اراضی، از آغاز فرآیند به‌روزرسانی آمار و اطلاعات دارایی‌های این شهر‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، بازنگری در مدیریت منابع املاک و اراضی را از ضرورت‌های جدی این شرکت عنوان کرد.

مهدی ابراهیمی در نشست شورای مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و شهرهای تابعه، بر لزوم تغییر رویکردهای سنتی در این حوزه تأکید کرد.

وی گفت: تاکنون مدیریت منابع املاک و اراضی به‌طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

ابراهیمی افزود: سنددار کردن دارایی‌های موجود باید به‌عنوان یک اولویت دنبال شود.

به گفته وی، برنامه‌ریزی شده است همه منابع املاک با کاربری‌های مسکونی و تجاری به‌صورت شهر به شهر بررسی شود.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از به‌روزرسانی آمار و اطلاعات این حوزه در سال آینده خبر داد.

وی مبنای ارزیابی عملکرد شهرها را میزان دارایی‌ها و موجودی آن‌ها دانست.

ابراهیمی بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد شهرهای نوین و توسعه شهرهای ساحلی تأکید کرد.

وی تکمیل عقب‌ماندگی‌های شهرهای موجود را از اهداف اصلی این رویکرد برشمرد.

به گفته این مقام مسئول، تجدید منابع و خروج از نگاه سنتی، زمینه‌ساز رسیدن شهرهای جدید به بلوغ نسبی خواهد بود.