پخش زنده
امروز: -
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر لزوم اصلاح شیوههای مدیریت املاک و اراضی، از آغاز فرآیند بهروزرسانی آمار و اطلاعات داراییهای این شهرها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، بازنگری در مدیریت منابع املاک و اراضی را از ضرورتهای جدی این شرکت عنوان کرد.
مهدی ابراهیمی در نشست شورای مدیران شرکت عمران شهرهای جدید و شهرهای تابعه، بر لزوم تغییر رویکردهای سنتی در این حوزه تأکید کرد.
وی گفت: تاکنون مدیریت منابع املاک و اراضی بهطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.
ابراهیمی افزود: سنددار کردن داراییهای موجود باید بهعنوان یک اولویت دنبال شود.
به گفته وی، برنامهریزی شده است همه منابع املاک با کاربریهای مسکونی و تجاری بهصورت شهر به شهر بررسی شود.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از بهروزرسانی آمار و اطلاعات این حوزه در سال آینده خبر داد.
وی مبنای ارزیابی عملکرد شهرها را میزان داراییها و موجودی آنها دانست.
ابراهیمی بر ضرورت حرکت به سمت ایجاد شهرهای نوین و توسعه شهرهای ساحلی تأکید کرد.
وی تکمیل عقبماندگیهای شهرهای موجود را از اهداف اصلی این رویکرد برشمرد.
به گفته این مقام مسئول، تجدید منابع و خروج از نگاه سنتی، زمینهساز رسیدن شهرهای جدید به بلوغ نسبی خواهد بود.