بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جلسه ستاد انتخابات استان بوشهر به ریاست احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر و با حضور اعضای ستاد انتخابات استان برگزار شد.
جهانیان در این جلسه، با تاکید بر اهمیت آمادگی زیرساختی انتخابات، اظهار کرد: برگزاری انتخابات الکترونیک فرصت لازم را بهبود تمامی فرآیندهای انتخابات فراهم آورده است.
وی افزود: اجرای درست و به موقع این فرآیندها، نیازمند تلاش تمامی ارکان اعم از هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات و اهتمام کمیتههای ستاد انتخابات استان است که با تعامل و هماهنگی، وظایف محوله را به بهترین شکل عملیاتی و اجرایی کنیم.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر در ادامه بیان کرد: اگر چه انتخابات در یک روز اتفاق میافتد، اما همانگونه که فرآیندهای آن از ماهها قبل آغاز میشود، اثرات و نتایج آن نیز تا سالها بعد در جامعه تداوم دارد.
جهانیان برگزاری انتخابات را بزرگترین رویداد سیاسی کشور در ماههای آتی دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، برگزاری یک انتخابات پرشور، رقابتی و سالم میتواند پیام وحدت و وفاق ملی را به جهانیان منعکس کند.
وی گفت: عملکرد هر یک از کمیتههای ستاد انتخابات نقش موثری در ایجاد آمادگی برای برگزاری انتخابات دارد و هر کدام با برنامهربزی و اجرای دقیق و مناسب برنامهها، باید در ایجاد آمادگی کامل برگزاری انتخابات را در تمامی سطح استان فراهم کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، تصریح کرد: بازرسی، از ارکان مهم و بنیادی انتخابات است که مأموریت اصلی آن پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در تمامی مراحل انتخابات است.
جهانیان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش، بیان کرد: با اینکه آموزش فرمانداران استان از ماههای گذشته آغاز شده و آموزش هیئتهای اجرایی نیز در حال انجام است، اما مهمترین رسالت کمیته آموزش ستاد انتخابات، آموزش عوامل اجرایی و اعضای شعبههای انتخابات است که انتظار میرود این کمیته با تدوین برنامهای منسجم و مدون، آموزشها را، در دستور کار قرار دهد.
رئیس ستاد انتخابات استان در پایان با صدور احکامی فردین اسلامیراد معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و علی امیری مدیرکل برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری را با حفظ سمت، به ترتیب بهعنوان رئیس بازرسی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی و مسئول کمیته آموزش ستاد انتخابات استان معرفی کرد.