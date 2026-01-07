به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ الوانی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان طبس مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد مدتی قبل از طرف فردی ناشناس برایم پیامک حاوی لینک ارسال و در آن اعلام شده بود از بنده در قوه قضائیه شکایت انجام شده، در ادامه از بنده خواسته شده بود برای مشاهده متن شکوائیه مبلغ ناچیزی را وارد کنم، پس از کلیک بر روی لینک موجود در پیامک، اطلاعات بانکی خود را در فرم‌های طراحی شده وارد کردم.

وی گفت: پس از وارد کردن این اطلاعات، متوجه برداشت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی خودم شدم، و خواهان رسیدگی هستم.

به گفته وی برای رسیدگی به شکایت این شهروند، بلافاصله کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار‌داده و پرونده اولیه در این خصوص تشکیل شد.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: کارشناسان پلیس فتا با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات تخصصی پلیسی وجه کلاهبرداری شده را به حساب شاکی برگشت دادند و پرونده نیز برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

سرهنگ الوانی گفت: ابلاغیه الکترونیک سامانه ثنا فقط برای شهروندانی ارسال می‌شود که در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشند و همچنین برای مشاهده ابلاغیه قضائی، نیاز به واریز هیچ گونه وجهی نیست، بنابراین شهروندان در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک و حاوی لینک پرداخت هوشیار بوده و به هیچ عنوان بر روی لینک کلیک نکنند و با مراجعه به سایت رسمی مربوطه، نسبت به بررسی صحت پیامک دریافتی اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.fata.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.