به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ در این اجلاسیه، ۵۰ اثر در قالب مقاله، پوستر و فیلم کوتاه به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از داوری، آثار برتر تجلیل شدند

اهداف اصلی اجلاسیه، ترویج فرهنگ نماز در مدارس و دانشگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین بستر تربیت نسل آینده، ایجاد فضای معنوی در ادارات و مراکز عمومی با برپایی نماز جماعت و پخش اذان در ساعات مقرر و نیز تشویق هنرمندان و پژوهشگران به تولید آثار فرهنگی و هنری با محوریت نماز؛ و تقویت هویت اسلامی و اجتماعی جامعه از طریق نهادینه‌سازی ارزش‌های دینی بود

این اجلاسیه به منظور هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی برگزار شد تا نماز به‌عنوان رکن اصلی فرهنگ اسلامی بیش از پیش در زندگی روزمره مردم جایگاه پیدا کند.