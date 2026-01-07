به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، دادستان شهرستان جهرم گفت: در این بازرسی‌ها، افزون بر ۱۰ هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که به صورت غیرقانونی احتکار شده بود، شناسایی و کشف شد و بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضایی برای برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.

بهنام امیری افزود: با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تنظیم بازار، دستور توزیع فوری روغن‌های مکشوفه به نرخ مصوب دولتی صادر شد که مرحله نخست توزیع انجام شده و مراحل بعدی نیز طبق برنامه‌ریزی ادامه خواهد داشت.

او ادامه داد: زمان و نحوه ادامه توزیع روغن‌های خوراکی از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم اطلاع‌رسانی می‌شود.

دادستان شهرستان جهرم گفت: دستگاه قضایی با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا‌های اساسی قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند و اجازه سوءاستفاده از نیازکالا‌های مصرفی مردم را نخواهد داد.