استاندار مازندران: تلاش میشود طرح تعریض جاده ساری – تاکام تا عید نوروز به پایان برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه تعریض محور ساری–تاکام، رفیوژ میانی و روشنایی معابر، با انتقاد صریح از عملکرد پیمانکار، بر لزوم تسریع در تکمیل این طرح مهم تا پیش از فرا رسیدن عید تأکید کرد.
مهدی یونسی رستمی در این بازدید اظهار داشت: این پروژهها باید تا این مقطع زمانی به اتمام میرسید، چون پیمانکار به ما قول داده بود که تا امروز این بخشها را تحویل دهد.
وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای مردم افزود: در اینجا لازم میدانم بار دیگر از مردم فهیم و بصیر استان، بهویژه مردم عزیز ساری عذرخواهی کنم. امروز با مسئولان امر صحبت کردم و قول دادیم که مانند سایر پروژهها، هفته به هفته در محل حاضر شویم. بنده، معاون عمرانی و فرماندار مصمم هستیم که هر طور شده این پروژه را تا قبل از عید به اتمام برسانیم تا توقفگاههایی که موجب ترافیک سنگین شده، ساماندهی شود و مسیر بهصورت سهل و آسان در اختیار شهروندان قرار گیرد.
استاندار مازندران با تأکید بر پایبندی مدیریت استان به وعدههای دادهشده، تصریح کرد: تا حالا من و تیمم هیچ قولی به مردم ندادهایم که به آن وفادار نبوده باشیم. هر قولی که میدهیم، پای آن میایستیم و هر تاریخی که اعلام میکنیم، قطعاً به آن پایبند خواهیم بود.
یونسی خاطر نشان کرد: بخشی از این پروژه شامل رفیوژ میانی شهر هولار، روشنایی معابر، آزادسازی، تملک، ارزیابی و اجرای پل ورودی انجام شده و ادامه کار با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به سابقه طولانی این طرح افزود: با گذشت بیش از ۱۵ سال از آغاز عملیات تعریض محور ساری–تاکام، این مسیر حیاتی که مازندران را به سمنان متصل میکند، با تزریق اعتبارات ملی وارد فاز تازهای شده و روند اجرایی آن سرعت گرفته است.
استاندار مازندران درباره اهمیت این محور نیز گفت: چهار خطه شدن کامل محور ساری–تاکام علاوه بر کاهش ترافیک سنگین، در کاهش آمار تصادفات و تلفات جادهای نیز تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی این مسیر تأکید کرد: این محور بهدلیل اتصال به مسیر ساری–تاکام–کیاسر–سمنان–دامغان و پیوستن به کریدور مهم شمال–جنوب، نقشی کلیدی در کوتاهسازی مسیرهای ورودی استان از سمت جنوب کشور دارد.
به گفته یونسی اگر این محور تا مرز دامغان تکمیل شود، حدود ۳۰۰ کیلومتر از مسیرهای ورودی استان برای مسافران و حملونقل بار از استانهای جنوبی کوتاهتر میشود و این موضوع از نظر زمان سفر، امنیت جادهای و هزینههای حملونقل ارزش بسیار بالایی دارد.
استاندار در پایان افزود: این محور از مسیرهایی است که علاوه بر کارکرد استانی، نقش ملی دارد و میتواند ارتباط مازندران با استانهای مرکزی و جنوبی کشور را تسهیل کند.