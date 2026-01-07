پخش زنده
صنعتگران برخواری در جلسهای ۶ ساعته مشکلات خود را بدون واسطه با مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در این جلسه مشکل صنعتگران در حوزههای برق، آب، مالیات و بیمه و تامین مواد اولیه بررسی و رفع شد.
صادق کرمی گفت: با توجه به دستور استاندار اصفهان در خصوص رفع موانع تولید، بررسی میدانی از صنایع و شرکتهای تولیدی در شهرستانها آغاز شده است و پس از بازدید میدانی در کارگروه رفع موانع تولید، مشکلات ۱۰ شرکت و کارخانه در حوزههای مختلف بررسی و رفع شد.
وی افزود: در این جلسه، صنعتگران از مناطق صنعتی دولتآباد، حبیبآباد و ناحیه صنعتی کمشچه مشکلات خود را مطرح کردند و اقداماتی در راستای رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت.