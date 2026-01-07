پخش زنده
عملکرد شاخصهای اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از رشد قابل توجه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش ارزش تولید و تداوم روند صعودی صادرات حکایت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، میزان سرمایهگذاری داخلی جذبشده در مناطق آزاد طی ۹ ماهه امسال به ۴ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۵۴۸ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۹ درصدی را نشان میدهد. همچنین سرمایهگذاری داخلی محققشده با ثبت رقم یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال، رشد ۳۵ درصدی داشته است.
در بخش سرمایهگذاری خارجی نیز عملکرد مناطق آزاد قابل توجه بوده است؛ بهگونهای که سرمایهگذاری خارجی جذبشده با تحقق ۵۶۸ میلیون دلار، نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد ۲۵۳ درصدی را ثبت کرده است. سرمایهگذاری خارجی محققشده نیز با رسیدن به ۵۱۴ میلیون دلار، افزایش ۳۱۴ درصدی را تجربه کرده است.
براساس این گزارش، صادرات مناطق آزاد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین ارزش تولیدات مناطق آزاد در این مدت به بیش از ۳ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۹ درصدی را نشان میدهد.
گزارش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکی است، تداوم رشد سرمایهگذاری بهویژه در بخش خارجی، همراه با افزایش تولید و صادرات، نقش مهمی در تقویت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و تحقق توسعه پایدار این مناطق ایفا خواهد کرد.