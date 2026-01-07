پخش زنده
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به آثار تحریمها و جنگها بر زنان و کودکان تاکید کرد: تحریمها خشونت غیرمستقیم، اما عمیق علیه زنان و کودکان ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروزآذر در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران، به تشریح دستاوردها، سیاستها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده پرداخت و به اقدامات حمایتی از زنان اشاره کرد.
معاون رئیسجمهور اظهار کرد: تحریمها فرصتهای بسیاری را از زنان گرفته است؛ زنانی که میتوانستند در عرصههای مختلف اقتصادی و بینالمللی حضور پررنگتری داشته باشند و محصولات خود را به جهان عرضه کنند.
وی ادامه داد: تحریمها نهتنها این فرصتها را محدود کرده، بلکه در حوزه دسترسی به دارو و مواد غذایی نیز بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده است. در جنگ اخیر نیز بیشترین قربانیان زنان و کودکان بودهاند و این نشاندهنده خشونتهای غیرمستقیم اما عمیق علیه آنان است.
انتقاد از تصویر نادرست از زنان ایرانی در برخی رسانههای بینالمللی
بهروزآذر با انتقاد از تصویر نادرست ارائهشده از زنان ایرانی در برخی رسانههای بینالمللی، تصریح کرد: زنان ایرانی امروز در حوزههایی چون پزشکی، آموزش، شرکتهای دانشبنیان، صنایع فضایی و فناوریهای نوین، حضوری پیشرو دارند، اما این واقعیتها بهدرستی بازنمایی نمیشود و خود نوعی خشونت غیرمستقیم علیه زنان به شمار میرود.
معاون رئیسجمهور افزود: آمادهایم دستاوردها و تجربیات خود را با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم و انتظار داریم کشورهایی مانند سوئیس نیز در بازنمایی منصفانه و مستقل وضعیت زنان ایران نقشآفرینی کنند.
اولیور بانگرتر، سفیر جدید سوئیس در ایران نیز در این دیدار، به مشاهدات خود از وضعیت زنان ایرانی اشاره کرد و با بیان اینکه پیش از حضور در ایران، درباره وضعیت زنان مطالعه کرده است، گفت: آنچه امروز مشاهده میکنم، حضور پرشمار و تأثیرگذار زنانی با تحصیلات عالی است؛ بهویژه تعداد قابل توجه بانوان دارای مدرک دکتری و حتی پسادکتری که در سطوح علمی و مدیریتی فعال هستند.