به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان گفت: فرآیند پلاسمافرز اختصاصی برای تأمین پلاسما مورد نیاز تولید ایمونوگلوبولین ضد هاری با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و تأمین دارو‌های حیاتی، در مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان آغاز شده است.

کیان دهراب‌پور افزود: این برنامه با رویکرد پیشگیری از بیماری مهلک هاری و افزایش دسترسی به داروی ایمونوگلوبولین ضد هاری اجرا می‌شود و نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین دارو‌های راهبردی کشور دارد.

وی ادامه داد: افراد با وزن بالای ۷۵ کیلوگرم، بدون سابقه حساسیت دارویی و بدون سابقه تزریق واکسن هاری، با سن ترجیحی زیر ۵۰ سال می‌توانند با مراجعه به مرکز اهدای خون خواجو در این برنامه مشارکت کنند و با واکسینه شدن در برابر بیماری هاری، درتأمین ایمونوگلوبولین ضدهاری برای پیشگیری و درمان این بیماری خطرناک، نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه خواهند داشت.

دهراب پور گفت: افراد دارای شرایط می‌توانند درروز‌های غیرتعطیل، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با مراجعه به مرکز اهدای خون خواجوی اصفهان، در این طرح ملی و اثرگذار شرکت کنند.