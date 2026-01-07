پخش زنده
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای امیدیه از بیش از ۳ هزار عدد علائم و تجهیزات ترافیکی در محورهای این شهرستان با هدف ارتقای ایمنی کاربران جادهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا بهمئی با اشاره به اجرای گسترده اقدامات عمرانی و ایمنی در محورهای امیدیه، گفت: بیش از ۳ هزار عدد علائم و تجهیزات ترافیکی از ابتدای سال جاری تاکنون، با هدف ارتقای ایمنی کاربران جادهای در محورهای امیدیه نصب شده است.
وی افزود: عملیات بهسازی و لکهگیری محور امیدیه–دیلم به طول پنج کیلومتر و با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال در حال اجراست و همزمان، اصلاح شیب و شانهسازی ۱۵ کیلومتر از این محور نیز انجام شده است.
بهمئی با اشاره به اجرای طرحهای شاخص شهرستان اظهار داشت: طرح بهسازی و لکهگیری حدفاصل سهراهی فلور تا قلعهکبی به طول ۱۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد ریال در دست اجراست که نقش مهمی در بهبود وضعیت تردد این مسیر دارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای امیدیه در ادامه به اقدامات انجامشده در راههای روستایی اشاره و تصریح کرد: بهسازی و اجرای چیپسیل محور روستایی زوینه به طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال انجام شده و بهسازی و روکش محور روستایی غرب مارون با اولویت رفع نقاط پرتصادف و با اعتباری بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
وی همچنین از اجرای اصلاح شیب شیروانی و رفع افتادگی شانههای محور امیدیه–ماهشهر در هر دو سمت باند رفت به طول ۱۳ کیلومتر خبر داد و بیان داشت: شانهسازی و اصلاح قوسهای محور روستایی غرب مارون به طول هشت کیلومتر نیز به انجام رسیده است.
بهمئی با اشاره به اقدامات ایمنی انجامشده، میگوید: علاوه بر نصب بیش از سه هزار عدد علایم و تجهیزات ترافیکی، ۲۰۰ کیلومتر خطکشی در محورهای شهرستان اجرا شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای امیدیه در پایان گفت: نصب ۶۰۰ متر نیوجرسی در محور امیدیه–دیلم، تعمیر و مرمت ۵۰۰ متر گاردریل آسیبدیده، اجرای روشنایی نقطهای در دو نقطه، لکهگیری و چالهپرکنی با استفاده از ۱۵۰ تن آسفالت سرد و پاکسازی ۱۵ دستگاه پل بزرگ و ۳۵ دهانه آبرو، از دیگر اقدامات انجامشده برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد در محورهای شهرستان است.