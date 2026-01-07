به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان گفت: بازرسان معاونت بازرسی اداره کل صمت در بررسی انبار‌ها و با توجه به عدم عرضه کالا از سوی واحد صنفی به محل مورد نظر مراجعه کردند که در این بازرسی به عمل آمده میزان ۴۱۶ لیتر روغن مایع و ۱۶۰ کیلوگرم روغن جامد کشف شد.

علی تهوری افزود: ارزش این روغن‌های خوراکی کشف شده ۵۳۵ میلیون ریال است و پرونده تخلف جهت رسیدگی به تعزیرات ارسال شد.