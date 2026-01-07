پخش زنده
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان : تاکنون بیش از ۹۵ درصد ظرفیت اختصاصی حج تمتع ۱۴۰۵ این استان تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ قدرت الله چتری گفت : ثبت نام از متقاضیان اعزام به تمتع ۱۴۰۵ از بیستم مهر ماه با عنوان پیش ثبتنام اعزام شروع شده و افرادی که برای پیش ثبتنام اقدام کرده بودند توانستند در فرایند انتخاب و ثبت نام نهایی خود در کاروانها اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به افزایش متقاضیان اعزام، ۲۰ درصد به ظرفیت استان سمنان نسبت به سال گذشته اضافه شده است گفت: دارندگان فیشهای ودیعه گذاری تا قبل از ۳۰ بهمن ۸۶ مشمول اعزام به حج تمتع امسال هستند و این افراد می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی و کاروانهای حج تمتع نسبت به ثبت نام و اعزام خود اقدام کنند.
به گفته وی ، در این مرحله از ثبت نام متقاضیان پس از اعلام آمادگی و انتخاب کاروان باید کل هزینه سفر را در یک مرحله پرداخت کنند
چتری با بیان اینکه جلسات آموزشی کاروان ها از این هفته آغاز می شود گفت : انجام معاینات پزشکی حجاج شروع و معاینات اولیه بیش از ۹۰ درصد زائران انجام شده است.
زائران استان سمنان در حج تمتع ۱۴۰۵ در قالب ۸ کاروان به سرزمین وحی مشرف خواهند شد. اعزام کاروانهای استان سمنان از دوم اردیبهشت ماه و از فرودگاه امام خمینی خواهد بود.