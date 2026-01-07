به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تبادکان در مراسم کلنگ زنی این واحد آموزشی گفت: ساخت آموزشگاه شش‌کلاسه «خاتم» در روستای محروم احمدآباد شهرستان مشهد به همت آقای رسول خادم، کشتی گیر پر افتخار کشور و یکی از افتخارات ملی، مایه خرسندی و نشانه‌ای روشن از توجه به مناطق کم‌ برخوردار است.

رضا علیزاده افزود: دبیرستان متوسطه خاتم در قالب فضایی آموزشی با شش کلاس درس، زیربنای ۵۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و با مشارکت این خیر نیک‌اندیش ساخته خواهد شد که تأثیر بسزایی در بهبود و توسعه زیرساخت‌های آموزشی تبادکان خواهد داشت.

وی ادامه داد: اقدام خیر خواهانه جهان‌ پهلوان خادم، نمادی از پیوند افتخار ملی با مسئولیت اجتماعی است و حضور چهره‌ای مردمی و تأثیرگذار در عرصه مدرسه‌سازی، امید و انگیزه‌ای دو چندان برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه محلی ایجاد می‌کند.

این مسئول افزود: آموزش و پرورش تبادکان با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، خیران و سرمایه‌های اجتماعی، مسیر توسعه فضا‌های آموزشی را با جدیت دنبال می‌کند و اجرای چنین طرح هایی، گامی مؤثر در ساخت آینده‌ای روشن برای فرزندان این منطقه به شمار می‌رود.