پخش زنده
امروز: -
پویش همگانی نذر خون به یاد سید الشهدای جبههی مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی در آخرین روز هفته مقاومت با مشارکت کارکنان دولت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پویش همگانی نذر خون به یاد سید الشهدای جبههی مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی امروز و در آخرین روز ازهفتهی مقاومت برگزار شد تا کارکنان دولت هم همگام با دیگر اقشار جامعه در این اقدام نوعدوستانه مشارکت کنند.
مسئول بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه امروز ۱۰۰ نفر از کارکنان دستگاههای مختلف استان به صورت نمادین خون اهدا کردند، گفت: ترویج فرهنگ اهدای خون برای تامین نیازهای خونی استان از اهداف اجرای این پویش است.
سرهنگ رضا رنجبر با بیان اینکه بسیج همواره مدافع نیازمندان جامعه است و در حوزههای برون رفت از محدودیتها نقش مثبتی ایفا کرده است، افزود: این پویش در مناسبتهای مختلف تا پایان امسال ادامه خواهد داشت.
مدیرکل انتقال خون گیلان هم در جریان برگزاری این پویش، از افزایش ۲ و ۳ دهم درصدی اهدای خون از سوی مردم نوعدوست استان در سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، گیلانیان ۷۳ هزار و ۷۶۹ واحد خون اهدا کردهاند در حالیکه این رقم در مدت مشابه پارسال ۷۲ هزار و ۱۰۷ واحد بود.
بابک پاکدل افزود: گردشگر پذیربودن، وجود هزار و ۳۰۰ بیماری تالاسمی، مراکز درمانی متعدد و همچنین نقش آفرینی گیلان در حوزهی توریسم سلامت باعث شده تا نیاز این استان به اهدای خون بیشتر از دیگر استانها باشد.