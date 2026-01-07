دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه را به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است: پیرو هماهنگی‌های به عمل آمده و برنامه‌ریزی انجام یافته با هدف رفاه حال دانشجویان و آرامش خاطر اولیای گرامی، نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) به شرح زیر اعلام می‌شود:

همه دروس نظری و عمومی رشته‌های غیرپزشکی، طبق زمانبندی قبلی، از روز شنبه ۲۰ دی ماه به صورت برخط (مجازی) در بستر سامانه وادانا برگزار خواهد شد.

همه امتحانات عملی طبق برنامه ریزی و زمانبندی قبلی انجام شده به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

امتحانات دروس عمومی رشته‌های علوم پزشکی نیز مطابق با برنامه زمان بندی مندرج در کارت ورود به جلسه به صورت برخط (مجازی) در سامانه وادانا برگزار خواهد شد.

همه امتحانات گرایش‌های رشته روانشناسی در تمام مقاطع تحصیلی برای دروس نظری به جلسه به صورت برخط (مجازی) در سامانه وادانا برگزار خواهد شد.

امتحانات دروس علوم پایه و دروس تخصصی رشته‌های علوم پزشکی حسب اعلام وزارت بهداشت به صورت حضوری و مطابق برنامه درج شده در کارت ورود به جلسه برگزار می‌گردد.

پیرو اطلاعیه قبلی امتحانات تاریخ‌های ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه به شرح ذیل تغییر پیدا می‌کند:

امتحانات ۱۶ دی‌ماه _ ۷ بهمن‌ماه

امتحانات ۱۷ دی‌ماه _ ۸ بهمن‌ماه

امتحانات ۱۸ دی‌ماه _ ۹ بهمن‌ماه

امتحانات ۱۹ دی‌ماه _ ۱۰ بهمن‌ماه