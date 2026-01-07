پخش زنده
بخش کاردرمانی مرکز توانبخشی امامت کاشان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این طرح در راستای سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر گسترش فضاهای درمانی با هزینه مناسب و افزایش دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات تخصصی اجرا شده است.
محمدرضا فاضل افزود: با فعالیت این بخش، دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی کاردرمانی تسهیل شده و بیماران میتوانند این خدمات را با هزینهای کمتر از مراکز خصوصی دریافت کنند.
وی با اشاره به دامنه خدمات این مرکز ادامه داد: در این مکان خدمات کاردرمانی برای بیماران مبتلا به سکته مغزی،اماس، پارکینسون، میوپاتیها و انواع اختلالات مزمن عضلانی اسکلتی ارائه شده است که نقش مؤثری در بهبود عملکرد حرکتی، افزایش استقلال فردی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران ایفا میکند.
فاضل، کاردرمانی سرپایی را حلقه مکمل درمان بیمارستانی دانست و گفت: آغاز زودهنگام و منظم خدمات کاردرمانی با افزایش اثربخشی روند درمان، به تسریع بهبودی بیماران کمک میکند و با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات مناسب آنان آمادگی کامل برای ارائه خدمات تخصصی کاردرمانی به شهروندان را دارد.