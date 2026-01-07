جابهجایی بیش از ۴ میلیون تُن کالا با ناوگان باری لرستان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: طی ۹ماهه سال جاری چهار میلیون و ۳۸ هزار و ۴۷۷ تُن کالا با ناوگان باری استان جابهجا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در گفتوگو با رسانهها، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر سال جاری، چهار میلیون و ۳۸ هزار و ۴۷۷ تُن کالا در قالب ۳۰۷ هزار و ۸۹۸ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابهجا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
عارف امرایی ادامه داد: هم اکنون ۲۱ هزار و ۱۴۲ راننده، ۱۴۱ شرکت حملونقل و ۱۳ هزار ۲۳۷ ناوگان باری سنگین در استان فعالیت دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، گفت: بیشترین کالاهای جابهجا شده شامل محصولات کشاورزی، تولیدات پتروشیمی و سنگ معادن هستند که بیشتر به استانهای اصفهان، تهران و بندرعباس ارسال شده است.
امرایی، اضافه کرد: میانگین عمر ناوگان باری استان با ۱۵.۵۶ سال از میانگین عمر ناوگان باری کشور با ۱۷.۱۴ تقریباً ۲ سال جوانتر است.