به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از امروز می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های زیر پوشش مراجعه کنند.

اشرفی افزود: این طرح برای دهک‌های ۱ تا ۳ از جمعه ۱۹ دی ماه شارژ می‌شود.

به گفته وی همچنین دهک‌های ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوار‌ها از یکشنبه ۲۸ دی می‌توانند به فروشگاه‌های زیرپوشش طرح کالابرگ مراجعه کنند.

اشرفی با بیان اینکه در خراسان جنوبی این طرح با مشارکت ۵ هزار و ۷۰۰ فروشگاه اجرا می‌شود، افزود: در دهک‌های یک تا سه برآورد ما این است که ۱۲۰ هزار خانوار شامل ۳۴۵ هزار نفر در استان مشمول هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در این مرحله مشمولان تنها مجاز به خرید ۱۱ قلم کالای اساسی هستند، افزود: کالای اساسی در سه گروه لبنیات، پروتئین و خوار و بار تعزیف شده و کالا‌های مشمول کالابرگ شیر، پنیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماست، تخم مرغ، ماکارونی، برنج، روغن مایع، قند، شکر و حبوبات است.

اشرفی گفت: افرادی که بنا به دلایلی تاکنون کالابرگ دریافت نمی‌کردند نیز از اوایل هفته آتی به سامانه حمایت و برنامه کاربردی شمیم مراجعه و ثبت درخواست کنند و به ازای افراد این خانوار‌ها هم انجام می‌شود.

اگر می‌خواهید از استعلام مانده اعتبار خود مطلع شود باید از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله» و شماره­گیری­کد­دستوری# ۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوق‌های فروشگاهی اقدام کنید.

همچنین، از هموطنان خواسته مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران نیز باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.