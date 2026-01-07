به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل هواشناسی این استان از ورود چهارمین سامانه بارشی در سال زراعی جاری به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

علی کرمی با بیان اینکه این سامانه بارشی به صورت نسبی از روز شنبه بیستم دی ماه وارد استان می‌شود، گفت: براساس بررسی نقشه‌های هواشناسی این سامانه بارشی هم در مناطق سردسیری و هم در مناطق گرمسیری استان شامل شهرستان‌های بویراحمد، دنا، مارگون، گچساران، باشت، بهمئی، کهگیلویه، چرام، لنده و لیکک فعالیت خواهد داشت.

کرمی با اشاره به این هفته آینده همزمان با شروع بارش‌ها برای پیشگیری از خسارت‌های این سامانه بارشی هشدار با وضعیت زرد صادر شده است، افزود: این هشدار برای پیشگیری از مخاطرات پدیده‌های هواشناسی شامل بارش باران، رگبار رعد و برق، مه آلودگی، بارش برف در ارتفاعات و کاهش نسبی دما صادر شده است.

وی لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی بر اثر مه، احتمال سقوط سنگ از ارتفاع و امکان خسارت به سازه‌های موقت از مخاطرات این سامانه بارشی عنوان کرد و گفت: شهروندان گردشگران در مدت زمان فعالیت این سامانه بارشی از توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و همچنین انجام فعالیت‌های کوهنوردی و دامداران نیز از چرای دام در بستر رودخانه‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به اینکه طی سال زراعی جاری تاکنون ۲۱۰ میلیمتر باران در استان باریده است، افزود: این مقدار بارش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ میلیمتر افزایش داشته است.

کرمی با شاره به اینکه تاکنون ۳۷درصد از بارندگی‌های سال زراعی محقق شده است اضافه کرد: میزان بارندگی‌های امسال ۱۸ میلیمتر کمتر از میانگین بلندمدت است.