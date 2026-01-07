نماینده ولی فقیه در خوزستان بر برگزاری متمرکز و مردمی جشن نیمه‌شعبان و آیین‌های دهه فجر با نشان دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلیمن سید عبدالنبی موسوی‌فرد، چهارشنبه ۱۷ دی در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با بیان این که در برگزاری جشن نیمه‌شعبان مردمی‌سازی برجسته شود، گفت: در بحث برگزاری آیین‌های دهه فجر نیز باید دستاورد‌های نظام به نمایش گذاشته شود تا مردم بدانند چه اتفاقاتی رقم خورده است.

وی افزود: برای نیمه شعبان هر ساله محله‌های گوناگون و مساجد برنامه دارند و توصیه می‌شود امسال این جشن به صورت متمرکز در نقطه‌ای از شهر اهواز و شهرستان‌ها اتفاق بیفتد که می‌تواند اثرات خود را داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلیمن موسوی‌فرد ادامه داد: از این پس نیز مکانی برای همیشه جهت برگزاری جشن‌های نیمه شعبان و غدیر در نظر گرفته شود تا مردم هر سال بدانند در آن نقطه جشن برپا می‌شود و این مکان جا به جا نشود. نیمه شعبان ویژه است و باید فضاسازی خوبی صورت بگیرد.

امام جمعه اهواز با بیان این که فضاسازی محیطی بسیار و مردمی‌سازی جشن نیمه شعبان بسیار مهم است، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها ملزم به تعیین سهم برای فضاسازی جهت برگزاری نیمه شعبان و دهه فجر هستند؛ در دهه فجر دستگاه‌ها خدمات خود را افزایش دهند و چشمگیر باشد که این‌گونه حتما اثرگزار خواهد بود.

وی با تاکید بر این که باید دستاورد‌های نظام به نمایش گذاشته شود تا مردم بدانند چه اتفاقاتی رقم خورده است، ادامه داد: صدا و سیما و فضای مجازی روی دستاور‌های نظام کار کنند، زیرا دشمن تلاش می‌کند بخش تهی لیوان را نشان دهد و ما باید تلاش کنیم دستاورد‌ها را نشان دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: همچنین در بحث نظارت بر گرانی‌ها هم باید تیمی از استانداری تشکیل شود و دادستانی هم ورود کند تا شاهد احتکار نباشیم.