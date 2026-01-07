به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرک المهدی در شهرستان نقده سال ۱۳۶۰ بنا شده و امروز از روستا‌های پیشرو در توسعه و آبادانی است.

بنا به گفته اهالی، به دلیل کثرت جمعیت روستای درگه ارسخان، شهرک المهدی در مراتع این روستا بنا نهاده شد و امروز نیز ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی رضایتمندی روستاییان را فراهم کرده است.

این روستا سال ۱۳۶۰ به دستور امام خمینی (ره) بنا شده و تعدادی از مردم روستای درگه ارسخان در این مکان ساکن شده‌اند.

داشتن زیر ساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، مخابرات، آتش نشانی، امکانات رفاهی و بهداشتی بخشی از امکانات رفاهی این روستا ست.

این امکانات با همکاری و همدلی روستاییان و خدمات اعضای شورا و دهیاری و نظر مساعد مسئولان شهرستانی ایجاد شده است و یکی از روستا‌های برتر از لحاظ زیر ساختی درشهرستان شناخته می‌شود.

جمع آوری آب‌های سطحی، اتمام پروژه چمن مصنوعی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، احداث مجتمع جامع سلامت با اهدای هزار متر مربع زمین از مطالبات اهالی این روستاست.

شهرک المهدی با ۲۰۰ خانوار و بیش از ۷۰۰ نفر جمعیت در ۱۵ کیلومتری شهر نقده در بخش محمدیار واقع شده است.