به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی در نشست کارگروه «ترویج فرهنگ درست مصرف در کاهش ضایعات» با تاکید بر این نکته که کاهش ضایعات کشاورزی بدون تغییر فرهنگ مصرف امکان‌پذیر نیست، تغییر رویکرد فرهنگی در کنار اقدامات فنی را خواستار شد.

وی تولید بهره‌ور را یکی از راه‌های کاهش ضایعات دانست و افزود: هر اقدامی در حوزه کشاورزی، از جمله اجرای الگوی کشت، بدون استقرار فرهنگ درست مصرف در روستا و میان کشاورزان به نتیجه نمی‌رسد.

رئیس سازمان تات با اشاره به نقش موثر ظرفیت‌های اجتماعی مانند دهیاران، مساجد و ائمه جمعه در ترویج الگوی مصرف، گفت: اول باید ضایعات تولید نکنیم و پیش از آنکه به فکر استفاده از پسماند‌ها باشیم، باید تولید و انبارداری را به درستی انجام دهیم تا ضایعات ایجاد نشود.

گل‌محمدی ابراز امیدواری کرد که با همراهی رسانه‌ها، خروجی این نشست‌ها به کاهش محسوس ضایعات منجر شود و افزود: اگر بتوانیم فقط ۵ تا ۱۰ درصد از ضایعات و پسماند‌ها را کاهش دهیم، دستاورد بزرگی خواهد بود.

وی با اشاره به توصیه‌های قرآن و ائمه درباره پرهیز از اسراف و تبذیر، بر لزوم نزدیک شدن به الگوی جهانی مصرف تاکید کرد و گفت: مصرف‌کننده باید بداند که رفتار او بخشی از زنجیره کاهش ضایعات است.