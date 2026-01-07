به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین انتظامی شهرستان قاینات گفت: ماموران کلانتری ۱۶ نیمبلوک شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ حسین رفعتی نژاد افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیونت، ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را که بصورت ماهرانه زیر ظرف یک بار مصرف جاساز شده بود، کشف کردند.

وی گفت: مأموران خودرو را توقیف کردند و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.