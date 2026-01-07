پایان آرماتوربندی فونداسیون سه مدرسه ۲۱ کلاسه در شهر گلستان
معاون عمران و امور زیربنایی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان گفت: مدارسی که در محدودههای سبزدشت و کوی گلستان احداث میشوند، پس از طی این مرحله، آماده ورود به فاز اجرای فونداسیون هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
مرتضی نصرتی، معاون عمران و امور زیربنایی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان با اعلام این خبر گفت: این پروژهها شامل دو مدرسه در محدوده سبزدشت و یک مدرسه در کوی گلستان است که مجموعاً بیش از ۱۵ هزار متر مربع مساحت دارند و پس از اتمام آرماتوربندی، آماده ورود به مرحله اجرای فونداسیون هستند.
وی با تأکید بر اولویت توسعه زیرساختهای آموزشی در مدیریت شهری افزود: اجرای این پروژهها نقش مؤثری در افزایش سرانه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانشآموزان شهر گلستان خواهد داشت.
همزمان با سفر استاندار تهران به شهرستان بهارستان کلنگ این مدارس به زمین زده شد .