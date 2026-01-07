به گزارشمرتضی نصرتی، معاون عمران و امور زیربنایی شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان با اعلام این خبر گفت: این پروژه‌ها شامل دو مدرسه در محدوده سبزدشت و یک مدرسه در کوی گلستان است که مجموعاً بیش از ۱۵ هزار متر مربع مساحت دارند و پس از اتمام آرماتوربندی، آماده ورود به مرحله اجرای فونداسیون هستند.