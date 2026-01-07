پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم فوتبال امید ایران برای بازی با کره جنوبی در جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۵ امروز (چهارشنبه ۱۷ دی) نخستین بازی خود را در گروه C جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا مقابل کره جنوبی برگزار میکند.
با نظر امیدرضا روانخواه نفرات زیر در ترکیب تیم برای این بازی قرار گرفتند:
محمد خلیفه، مسعود محبی، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقیفرد، فرزین معاملهگری، پوریا لطیفیفر، محمد جواد حسیننژاد، مهدی گودرزی، عباس حبیبی، یادگار رستمی و رضا غندیپور