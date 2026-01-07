معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه انتقال یارانه ارز ترجیحی از وارد کننده به مصرف کننده نهایی، بساط رانت‌خواران را جمع می‌کند، گفت: صدای کسانی که سودهای کلان داشتند، درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه، امروز چهارشنبه در حیاط دولت با بیان اینکه امیدواریم تصمیمات اخیر دولت، وضع کالا‌های اساسی را بهبود دهد، اظهار داشت: در حال حاضر، این کالا‌ها به اندازه کافی در بنادر و انبار‌ها موجود است. امیدواریم در دو تا سه روز آینده، موضوع روغن که یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم است، با دستور آقای پزشکیان حل شود.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه جراحی اقتصادی دولت، جریان رانت (ویژه‌خواری) و فساد را از بین خواهد برد، اظهار داشت: صدای گروه‌هایی که پیش از این از رانت (ویژه‌خواری) بهره می‌بردند و سود‌های کلان داشته‌اند، درآمده و بدیهی است که اصلاحات اقتصادی دولت، فساد گذشته را از بین خواهد برد.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: ما یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور داریم. ارزی که تا امروز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دادیم تا این کالا‌ها با همان نرخ به دست مردم برسد. بخش زیادی از این فرایند، شامل گروه‌هایی می‌شد که به‌عنوان واردکننده، از تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد بهره می‌بردند.

قائم‌پناه گفت: وقتی این جراحی بزرگ اقتصادی انجام می‌شود، طبیعی است که برخی انتظار دارند تا همچنان همان سود‌های گذشته را داشته باشند، اما با اصلاحات انجام‌شده، قطعاً فساد‌های گذشته از بین خواهد رفت. به همین علت، صدای برخی افراد بلند شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: با ادامه این جراحی اقتصادی، انتظار می‌رود تا هفته آینده، وضع تا حد بسیاری بهبود یابد و مسائل مربوط به تأمین کالا‌های اساسی، مهار شود.

قائم‌پناه، همچنین درباره اغتشاشات در برخی نقاط کشور با طرح این پرسش که وقتی یک گروه، بیمارستان را اشغال می‌کنند، چه باید کرد؟ گفت: البته رئیس جمهور دستور داده است تا حدی که به امنیت ملی خدشه‌ای وارد نشود، با مردم معترض هیچ برخورد امنیتی انجام نشود.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: کسانی که دست به اسلحه می‌برند، چاقو می‌کشند و به مراکز نظامی حمله می‌کنند، مصداق عینی اغتشاشگر هستند، اما دولت، اعتراض کسانی که به گرانی و مسائل صنفی معترض هستند، به رسمیت می‌شناسد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: درباره دستگیرشدگان اعتراضات، ان‌شاءالله نهاد‌های امنیتی در نهایت مهربانی با آنان برخورد خواهند کرد و با آنان که عامل بیگانه نبوده و کار‌های غیر معمول نکرده‌اند، با رأفت اسلامی برخورد خواهد شد.

قائم‌پناه درباره نوسانات ارزی روز‌های اخیر، گفت: رئیس کل بانک مرکزی، امروز در نشست هیئت دولت گزارشی ارائه کرد و قرار است که نرخ ارز مهار شود؛ نوسانات ارزی در وضع جراحی اقتصادی، طبیعی است!