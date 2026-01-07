پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تدام اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل با انجام بررسیهای تخصصی و تحقیقات میدانی از نگهداری موتورسیکلتهای سنگین خارجی قاچاق در مغازه و انبار فردی در محله نیارشهر اردبیل اطمینان حاصل کردند.
وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در قالب اکیپ عملیاتی به محل اعزام و موفق به کشف ۱۱ دستگاه موتورسیکلت سنگین خارجی قاچاق در بازرسی از یک باب مغازه و یک باب انبار شدند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل ارزش کشفیات این عملیات را بنا بر اظهار نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مرجع قضائی شد.