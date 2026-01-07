به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با تأکید بر نقش هوشیاری و وحدت ملت ایران در عبور از بحران‌های پس از انقلاب، گفت: دشمن در جنگ ۱۲ روزه با تدارک همه مؤلفه‌های براندازی به‌دنبال سرنگونی نظام اسلامی بود، اما با حضور یکپارچه مردم و سلایق مختلف، هیمنه دشمن درهم شکست.

سردار گرشاسبی در همایش انس و الفت کانون پیشکسوتان ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه اظهار کرد: بیش از ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مدت حوادث و توطئه‌های متعددی علیه کشور رقم خورده است، اما تمامی این نقشه‌ها با هوشیاری، اتحاد و ایستادگی مردم خنثی شده که دفاع مقدس نمونه بارز آن به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به عبور انقلاب اسلامی از دوره‌های سخت و پرچالش افزود: امروز انقلاب اسلامی از جهات مختلف به بالندگی رسیده و به سدی مستحکم در برابر استکبار جهانی تبدیل شده است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) با بیان اینکه تلاش دشمن در جنگ ۱۲ روزه برای سرنگونی نظام اسلامی اتفاقی کوچک نبود، تصریح کرد: در آن مقطع همه معیار‌ها و ابزار‌های براندازی تدارک دیده شده بود و دشمن تلاش داشت با بهره‌گیری از جریان‌های معاند داخلی، کار نظام را یکسره کند.

سردار گرشاسبی ادامه داد:، اما حضور آگاهانه و متحد مردم ایران با سلایق گوناگون، این توطئه را ناکام گذاشت و نشان داد سرمایه اصلی انقلاب، ملت ایران است.

وی بازنشستگان نیرو‌های مسلح را ظرفیتی ارزشمند برای انقلاب دانست و گفت: پیشکسوتان دفاع و امنیت کشور، ذخایر گران‌بهای انقلاب هستند که می‌توانند با انتقال تجربه و بصیرت، نقش مؤثری در تداوم مسیر انقلاب ایفا کنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در پایان تأکید کرد: امروز انقلاب اسلامی در اوج افتخار و اقتدار قرار دارد و بی‌تردید دشمنان ایران اسلامی در توطئه‌های آینده نیز با شکست مواجه خواهند شد.